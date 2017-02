Hij flikte het alweer in 'Mazzu-time': "De voetbalgoden zijn ons goedgezind"

Als ze er een begrip voor uitvinden, weet je dat er iets aan de hand is. 'Mazzu-time' is intussen al sterk ingeburgerd in eerste klasse. Je weet dat er nog iets gaat komen, maar je kan er niets aan doen. Ook STVV niet.

Mazzu kon wel juichen, maar het was dus alweer op het nippertje. "Ik ben niet tevreden, maar wel opgelucht", zei Mazzu. "Deze drie punten zijn belangrijk voor play-off 1, maar het was echt niet goed vandaag. STVV verdiende het niet om te verliezen, maar de voetbalgoden waren ons goedgezind. Zulke matchen moet je ook kunnen winnen."

Charleroi is echter nog niet zeker van de play-offs. "Nu wachten nog twee moeilijke matchen. Niet door de tegenstanders, wel door de omstandigheden. De vermoeidheid, de druk, het vooruitzicht op POI, dat speelt allemaal in de hoofden van de spelers."