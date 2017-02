Vanhaezebrouck verliest focus niet: "Nog twee opdrachten volbrengen om ons doel te verwezenlijken"

Foto: © Photonews

KAA Gent staat twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie op één punt van play-off 1. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck heeft zijn lot in eigen handen, want op de laatste speeldag staat er nog een rechtstreeks duel met KV Mechelen op het programma. Maar Hein, die wil niet rekenen.

“We hebben de wedstrijd aangevat zoals we van plan waren. We wilden de match meteen in handen nemen en meteen voor gevaar zorgen. Snel scoren was ook iets wat we graag wilden doen, en dat is gelukt”, aldus een tevreden Vanhaezebrouck na de 3-1-zege tegen Moeskroen.

“Ik ben blij, want we hebben het goed gedaan. Onze eerste opdracht is nu volbracht, nu hebben we er nog twee (Waasland-Beveren uit en KV Mechelen thuis, nvdr.) te gaan. We willen graag onze doelstelling voor dit seizoen – play-off 1 halen – nog verwezenlijken.”

"We moeten vooral zelf punten pakken" - Hein Vanhaezebrouck

Door het gelijkspel van KV Mechelen en de nederlaag van Genk, heeft Gent zijn lot opnieuw in eigen handen. “Dat klopt”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar we gaan niet te veel rekenen. We moeten niet naar de concurrentie kijken. We moeten vooral zelf punten pakken.”