Eupen-doelman ontpopt zich tot matchwinnaar: "Ik doe mijn job, hé"

Eupen is zeker van het behoud na de 1-2 overwinning op het veld van Lokeren. Maar de drie punten waren wel voor een groot deel te danken aan enkele cruciale reddingen van doelman Hendrik Van Crombrugge, die zich ontpopte tot matchwinnaar.

De doelman zelf bleef er na de wedstrijd nuchter onder. "Ik doe mijn job, hé. Als doelman is je rol om zo lang mogelijk die nul te houden en weinig doelpunten tegen te krijgen", opent Van Crombrugge. "Welke de mooiste save was? Daarvoor moet ik de beelden nog eens bekijken. Misschien was die in de eerst helft de meest spectaculaire."

"Maar de redding is het belangrijkste. De vreugde was al groot na de zege tegen KV Kortrijk, maar dit is mentaal een grote opsteker voor ons", vervolgt van Crombrugge. Nochtans speelde Eupen een uur lang met zijn tienen. "Dat maakte het zeker niet gemakkelijker."

"We moeten play-off 2 match per match bekijken - Hendrik Van Crombrugge

"Maar de laatste drie weken hebben we gezien dat iedereen voor elkaar wil vechten. Wij waren in de tweede helft vrij sterk aan het inzakken. Lokeren moest komen en met onze snelle jongens konden wij op de tegenaanval spelen. Zo konden we hen pijn doen."

Eupen kan nu de redding een feit is aan play-off 2 beginnen te denken. "Dat we Europees kunnen halen? Dat klopt, maar we moeten het match per match bekijken. Dat heeft ons de laatste weken veel opgebracht. Daarna kunnen we wel verder kijken", besluit het Eupense sluitstuk.