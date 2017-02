Het is alweer 14 jaar geleden ... uitgerekend vandaag kan Mechelen lekker puberen

Foto: Facebook KV Mechelen

26 februari, het is en blijft een bijzondere dag voor de fans van KV Mechelen. 14 jaar geleden werd het grootste feest ooit gevierd, want de club hield niet op met bestaan. Degraderen naar derde klasse? Veertien jaar later staat het team aan de poort van play-off 1 te kloppen.

"KV Mechelen is door ons allen gered en heeft een unieke supportersinspraak. Dat gaan we nooit wegsmijten", was algemeen directeur Marc Faes al duidelijk toen er in de nasleep van de overnameplannen bij OH Leuven ook over KV Mechelen werd gesproken.

Fans kochten in de beginmaanden van 2003 aandelen in hun eigen club, waarmee meer dan 2,5 miljoen euro werd ingezameld om het patrimonium en het stamnummer van Malinwa te redden.

Het seizoen werd uitgedaan met jonkies en met gratis huurspelers die bij (vooral) Standard en Anderlecht niet aan de bak kwamen. Veertien jaar later is het tegen die twee teams dat Malinwa de poort naar play-off 1 kan inbeuken. Al is de relatie met Standard de voorbije jaren door tal van transfers ietwat minder positief gewordne, dat wel.

Maar de fans van Malinwa zien het zitten om ook de komende weken nog de luis in de pels te blijven van de topclubs. Winnen in Standard zou alvast de Rouches uitschakelen voor de top-6. Om weer door te gaan, telkens als we stilstaan? Het nieuwe Mechelen is 14, viert vandaag zijn verjaardag en is flink aan het puberen.

Of zoals Dirk Steemans het wist te verwoorden: "Hopelijk kunnen we voor de zogenaamde grote ploegen nog even de rol van vervelende tiener blijven volhouden." Want als Mechelen naar play-off 1 wil, dan zullen ze het de komende weken toch vooral weer zelf moeten doen. En hun supporters nodig hebben ...