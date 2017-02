Twee maten en gewichten? Waarom Joske géén en Saadi wél geel kreeg voor bril en masker

Opvallende beelden dit weekend op twee wedstrijden waar we present tekenden. Op Jan Breydel kwam Joske Izquierdo met een zonnebril, terwijl het een dag later aan Saadi was om in Kortrijk een masker van de Hulk op te zetten. Toch was er een belangrijk verschil tussen beiden.

Izquierdo mocht de show houden met zijn zonnebril zoveel hij wil, de scheidrechter van dienst kon er wel mee om en gaf dan ook geen gele waarschuwing.

Een dag later kreeg Saadi - tot zijn eigen verbazing - wél een gele prent. Is dat dan niet een beetje twee maten en twee gewichten? Het is maar hoe je de regels gaat interpreteren.

Los van het feit dat we - zeker in carnavalstijden - dit soort leukigheden gewoon altijd zouden moeten toelaten, was er toch een groot verschil tussen beide acties. Het masker van Saadi bedekte namelijk volledig zijn gezicht en dat is in strijd met de reglementen, terwijl een bril in se niet het gezicht bedekt. Vandaar het verschil in straf.