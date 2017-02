Enkel in België? Fans begrijpen het niet: Lierse vijf punten los, maar geen kans meer op promotie

Foto: © Photonews

Antwerp of Roeselare komen volgend jaar uit in eerste nationale A. Lierse sprokkelde dit seizoen de meeste punten, maar maakt geen aanspraak meer op de titel. Het kan wél nog Europees voetbal afdwingen. Enkel in België, toch?

In de totaalstand heeft Lierse niet minder dan vijf punten meer dan eerste achtervolger Roeselare, terwijl Antwerp zelfs op zes eenheden volgt. Toch zijn het die twee teams die onder elkaar gaan uitmaken wie zal promoveren.

5 punten los en met lege handen achterblijven. Zelfs als niet-liersesupporter vind ik dit schandalig @lierse #onrecht #OnlyInBelgium pic.twitter.com/2zbKmP08CK — Van Brugghe Dimitri (@DimiVanBrugghe) 26 februari 2017

Pittig detail: het team dat kampioen wordt, speelt na 11 maart geen wedstrijden meer met inzet. Voor Lierse is nu al duidelijk dat ze mogen aantreden in play-off 2.

Kunnen ze die play-off winnen en daarna komaf maken met een team (de 4e of 5e) uit play-off 1, dan mogen ze Europa in. Gekker moet het niet worden? De fans snappen het ook niet meer.

Eindranking Eerste klasse B:



55p - Lierse

50p - Roeselare

49p - Antwerp



Roeselare en Antwerp spelen om promotie. Verzin het maar eens. — Jarno Bertho (@JarnoBertho) 26 februari 2017

#antlom Lierse wint de competitie en blijft met lege handen achter. Eén set winnen wordt belangrijker dan de match..only in België/KBVB — Bruno Daenen (@bdaenen) 26 februari 2017