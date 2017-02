Lierse kraakt in het slot tegen Roeselare en voetbalt ook volgend seizoen niet in de Proximus League

Foto: © photonews

Lierse SK heeft zondag naast het tweede ticket voor de promotiefinale gegrepen. De Pallieters hadden lange tijd uitzicht op de zege, maar kraakten in het slot.

De wedstrijd op het Lisp begon zenuwachtig en dat vertaalde zich ook in een knullige 1-0. Doelman Coppens liet de bal bij een corner uit zijn handen glippen, die vervolgens in doel belandde.

In de tweede helft duwde Lierse door. De Belder kreeg veelvuldig kansen op de 2-0, maar liet de dubbele voorsprong liggen. Dat betaalden de troepen van Eric Van Meir cash, want Stevance vloerde in het slot Vanhamel. Een zure namiddag zo voor Lierse dat Antwerp en Roeselare ziet strijden voor promotie.

{INSERT_MATCHES_TODAY}