Butelle komt met opvallende politiefoto en geeft 'misdaad' toe

Foto: © photonews

Ludovic Butelle is opnieuw helemaal onder stoom gekomen bij Club Brugge. En hij kan ook alweer met humor terugblikken op zijn mindere momenten. Erg straf van de goalie van blauw-zwart.

Zo maakte hij begin dit seizoen een paar foutjes en ook in de bekerfinale tegen Standard vorig seizoen ging hij naast een bal, waardoor de beker niet werd gewonnen.

Autodérision 👮🏻🏛😂 Een bericht gedeeld door Butelle Ludovic (@butellos) op 25 Feb 2017 om 8:23 PST

Via Instagram is hij nu op dat moment teruggekomen. Hij liet een mugshot nemen in ware politiestijl en zette er als misdaad bij: "Een flater tegen Standard in maart 2016."

Verder liet hij ook een foto nemen van zijn kinderen: "Hartenbreker en vernielster van speelgoed", kregen zij mee als 'misdaden'. Toch een grapjas, die Butelle. En zelfrelativering is altijd goed.