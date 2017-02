De Schutter deed het zoals Nuytinck, maar: "Niet gezien, Bumba heeft voorrang"

Waasland-Beveren is helemaal gered na de zege in Kortrijk. Bij een van de Wase doelpunten was het Niels De Schutter die met de kop voor een knappe assist zorgde. Zoals Bram Nuytinck in de Europa League in Zenit een beetje, maar dat had De Schutter niet gezien. Om een wel erg opvallende reden.

"In de eerste helft was er ook al een momentje dat ik hem goed zag staan, maar toen kwam er geen doelpunt uit. Bij die assist had ik Cerigioni ook goed gezien, het was leuk om zo een assist te geven", aldus De Schutter.

"We wilden onszelf op eigen houtje echt wel redden en dat hebben we nu weten te doen, dat zorgt dus wel voor een mooi extraatje voor onze ploeg. We hebben extra kwaliteit en ervaring en we verdienen deze redding ook wel."

Maar die voorzet met de kop op Cerigioni, was dat nu afgekeken van Nuytinck in Zenit? "Neen, ik moet eerlijk zijn dat ik die wedstrijd niet eens gezien heb. Op televisie mag ik pas na 21 uur beslissen naar wat we kijken. Dat komt er van als je papa bent ... dan is het Bumba en andere programma's tot een bepaald uur."