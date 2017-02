VIDEO: Hoe goed kennen de Britten onze Rode Duivels? Premier League-internationals zijn binnenkoppers, Thomas 'Foket' maakt indruk met zijn naam

Foto: © photonews

De Belgische bieren zijn over de hele wereld bekend, ook in Engeland. Maar geldt dat eveneens voor de Rode Duivels? Voetbalkrant.com trok de straat op in hartje Londen en nam de proef op de som.

We confronteerden enkele Engelse voetbalfans met een mix van bekende en minder bekende namen waar Roberto Martinez de jongste maanden een beroep op deed. De Duivels actief in de Premier League waren voor de meesten een fluitje van een cent.

Op de andere internationals braken ze wel hun tanden stuk. Thomas Meunier zal nog enkele keren moeten schitteren in de Champions League om over het Kanaal bekendheid te krijgen. De naam Thomas 'Foket' kennen de Londenaars ondertussen wél...