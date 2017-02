Peter Maes stoort zich aan verhalen die over hem circuleren: "Waar halen ze dat?"

Na zijn ontslag bij KRC Genk staken vele verhalen over Peter Maes de kop op. Zo stond hij niet meteen open voor de komst van Alejandro Pozuelo. Iets wat de 52-jarige Limburger ontkracht.

"De discussie ging helemaal niet over de kwaliteiten van Pozuelo. Ik heb op dat moment duidelijk gemaakt dat we het ons niet konden veroorloven om spelers te nemen die al vijf maanden niet meer gevoetbald hadden", verduidelijkt Maes in Het Nieuwsblad.

"We hebben nu enkele maanden moeten wachten op Pozuelo, een speler die we nodig hadden. Vanaf het moment dat hij echt fit was, en spelers als Samatta, Karelis en Malinovskyi erbij kwamen, hebben we een schitterend parcours neergezet."

Jongeren

Ook met de bewering 'Maes wil alleen mannen met baarden' heeft de oefenmeester het moeilijk. "Waar halen ze het dat ik niet met jongeren wil werken? Kijk maar naar mijn vorige clubs. Overal heb ik jongeren gebracht, die zijn doorgegroeid."