Knotsgek kwartier levert vier goals, maar geen winnaar op in duel tussen Standard en KV Mechelen

De cruciale wedstrijd tussen Standard en KV Mechelen heeft geen winnaar opgeleverd. Na een erg matige eerste helft kregen we in een kwartier toch vier goals te zien. Standard mag de droom voor play-off 1 helemaal opbergen, Mechelen blijft dan weer in de running.

Beide ploegen wisten wat doen voor aanvang van de wedstrijd. Standard had nog een waterkans op play-off 1, maar dan moest er wel gewonnen worden. KV Mechelen kon puntengewin goed gebruiken met de matchen tegen Anderlecht en Gent in aantocht. Maar het eerste halfuur, dat leek werkelijk nergens op.

Slordigheden, veel balverlies en weinig tempo. Er vielen slechts twee kansen te noteren in het eerste halfuur. Belfodil kon eens dreigen door een kopbal over te mikken, Edmilson plaatste de bal een metertje naast het doel van Coosemans. KV Mechelen kon daar slechts weinig tegenover zetten, behalve Verdier die twee keer dreigde.

Vijf minuten voor de koffiepauze brak de match dan toch open. Bjelica ging in de fout net buiten de zestien en specialist Kosanovic knalde de bal mooi voorbij Coosemans, die geen verhaal had. Maar lang kon Standard niet genieten van die voorsprong.

Aan de overkant kon Rits de bordjes van dichtbij al snel in evenwicht hangen. De ruststand was 1-1, na een matige vertoning van beide teams. Jankovic greep in tijdens de rust en liet een onzichtbare Edmilson in de kleedkamer. Legear kwam hem vervangen en dreigde meteen met een prima schot.

Maar de bezoekers kwamen al snel op voorsprong. Opnieuw Rits profiteerde optimaal van geklungel in de Luikse defensie en zette de 1-2 op het bord. Standard ging op zoek naar de gelijkmaker en verdiende eigenlijk een penalty na een trekfout op Sa.

Die gelijkmaker kwam er dan toch. Belfodil zette zich goed door, Sa kopte de 2-2 voorbij Coosemans. Vier doelpunten dus in amper een kwartier. Standard bleef drukken, want het moest absoluut winnen. De kopbal van Scholz belandde op de lat, maar de Luikse storm ging al snel weer liggen.

20 minuten voor tijd stuurde Belfodil Dossevi het straatje in. De vleugelaanvaller kon alleen op Coosemans af, maar duwde de bal te ver van de voet. Aan de overzijde waren de bezoekers nog eens daar. Rits kon zijn derde van de namiddag maken, maar de lat hielp Standard een handje.

Invaller Bolingi kreeg nog een goede kans na goed voorbereidend werk van Standard. Danilo en Fai probeerden het nog met afstandsschoten, maar het bleef 2-2. Standard mag zich zo opmaken voor play-off 2. KV Mechelen doet geen onaardige zaak, maar zal alles uit de kast moeten halen in de komende duels tegen Anderlecht en Gent.