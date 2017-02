Yannick Ferrera kan met KV Mechelen ex-club Standard helemaal uittellen

Foto: © Photonews

Om 14.30 uur gaat Yannick Ferrera met KV Mechelen op bezoek bij het Standard van Aleksandar Jankovic. Voor beide coaches een erg belangrijk duel, niet alleen in de strijd om play-off 1, maar omdat ze tijdens het seizoen van clubs wisselden.

Yannick Ferrera werd na de tegenvallende resultaten ontslagen bij Standard. Zijn opvolger werd toenmalig KV Mechelen-coach Aleksandar Jankovic. Al kreeg die de Rouches tot dusver ook niet helemaal op de rails. Ferrera kon na zijn ontslag op Sclessin dan weer meteen bij KV Mechelen aan de slag.

Bij Standard zit Bolingi voor het eerst bij de selectie van trainer Aleksandar Jankovic. Verder kan de Serviër beroep doen op zijn type-elftal. Standard heeft nog een waterkansje op play-off 1, maar dan is een zege tegen Malinwa wel een must. Ook de resterende twee matchen moeten dan quasi zeker gewonnen worden.

De selectie van Standard: Gillet, Hubert, Bodart, Scholz, Goreux, Fai, Fiore, Laifis, Kosanovic, Enoh, Cissé, Danilo, Marin, Legear, Dossevi, Edmilson Jr, Raman, Belfodil, Sa, Emond en Bolingi

Jankovic rekent op de goals van Orlando Sa en Ishak Belfodil

KV Mechelen is ook nog volop in de strijd voor play-off 1. De ploeg van Ferrera staat momenteel 6e met 2 punten voorsprong op nummer 7 KRC Genk. Maar met hierna nog een thuiswedstrijd tegen Anderlecht en een uitmatch bij AA Gent voor de boeg, is een punt of meer op Sclessin geen overbodige luxe.

De selectie van KV Mechelen: Coosemans, Moris, Swolfs, Bjelica, Chen, Vitas, Cocalic, Cobbaut, El Messaoudi, Paulussen, Vanlerberghe, Filipovic, De Witte, Rits, Matthys, Claes, Croizet, Jaadi, Verdier en Osaguona