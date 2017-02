Lokeren was aanvallend onmondig, maar... "Verdedigend waren we super kwetsbaar"

Steve De Ridder was zichtbaar ontgoocheld na de 1-2 thuisnederlaag tegen KAS Eupen. Een uur met een mannetje meer spelen en toch verliezen tegen een ploeg die nog niet 100% zeker gered was, dat komt hard aan.

"Met welk gevoel ik achterblijf? Ik weet het eigenlijk niet", aldus een teleurgestelde De Ridder. "We hebben de beste kansen gehad, maar niet afgewerkt. Hun keeper speelde een wereldpartij, maar zelf waren we verdedigend super kwetsbaar. Het enige wat Eupen deed, was die bal achter de verdediging leggen. Zo scoren ze twee keer."

Lokeren had enkele uitstekende kansen om een tweede keer te scoren, maar de prestatie van de Waaslanders was ondermaats. "We zijn te slordig aan de bal. Als je tien tegen elf speelt, moet je dat uitspelen. We hebben kansen gecreëerd, maar het was gewoon niet genoeg."

Pluim voor Van Crombrugge

De Ridder stak nog een pluim op de hoed van de bezoekende doelman. "Chapeau voor hem, echt. Maar als wij de kansen gewoon goed afwerken, dan kan hij er ook niks aan doen", klintk het.

"In de laatste matchen moeten we de eer hoog houden. Voor onszelf, maar ook voor onze fans. We moeten gewoon goed proberen te spelen. Dan kunnen we met een verse lei aan play-off 2 beginnen. Wie weet wat er daar mogelijk is", besluit de vleugelaanvaller.