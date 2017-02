Fans Standard zijn boos en komen met statement: "Bedankt voor het flauw bier!"

Foto: © photonews

Standard en play-off 1? Het zal ook niet voor dit jaar zijn. Tijdens de match tegen KV Mechelen hadden de fans van de Rouches al een duidelijk statement voor coach Jankovic en sterke man Venanzi.

Bruno Venanzi werd onder vuur genomen met een spandoek vanuit de tribunes. De bewoordingen die daarop stonden? Erg duidelijk. "Bedankt voor het flauw bier. Stop aan de transitiepolitiek, tijd voor acties."

Daarmee hekelen de fans van de Rouches onder meer de transferpolitiek van Venanzi en co, waar steeds minder stabiliteit te vinden is. Meer dan 100 transfers in twee jaar, ongezien was het.

Aan de coach hadden ze ook een duidelijke boodschap: "Woorden? Dat is mooi, maar acties zijn beter", konden we dat spandoek vrij vertalen. Ze hebben er dus genoeg van bij Standard, zoveel is duidelijk.