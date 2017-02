Dejaegere haakt in allerlaatste instantie af bij Gent

Foto: © photonews

AA Gent krijgt vanavond nog Moeskroen over de vloer. Voor beide ploegen zijn de belangen groot en de nervositeit zal dan ook navenant zijn. De Buffalo's moeten winnen, net als Moeskroen, dat anders de degradatie bijna niet meer kan ontlopen.

Gent staat op drie punten van KV Mechelen, dat deze namiddag al speelt. Hein Vanhaezebrouck heeft trouwens nog zorgen: zowel Brecht Dejaegere als Danijel Milicevic zijn immers onbeschikbaar. Beide middenvelders liepen een knieblessure op tijdens het duel met Tottenham. En wie gaat Hein in de spits zetten? De in vorm verkerende Perbet? Of toch Coulibaly?

Michel Louwagie had zelfs donderdagavond al stress voor het duel met de rode lantaarn. "Maar ik denk wel dat ze vertrouwen gaan putten uit die match op Wembley", aldus de manager. Gent wil play-off 1 absoluut niet missen, maar weet dat het moeilijk wordt.

Degradatie

En dan is er nog Moeskroen. Westerlo verloor gisteren en de kloof blijft dus vier punten. Bij winst smijten ze het degradatieduel weer helemaal open, bij verlies is het zo goed als over voor de Henegouwers...

