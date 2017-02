De Decker gaat nu vol voor promotie: "Het zou fantastisch zijn om Antwerp terug naar 1A te brengen"

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC maakt nog steeds kans op promotie. De oudste club van ons land won zondag van Lommel United en zal nu tijdens een dubbele confrontatie met Roeselare uitmaken wie naar de Jupiler Pro League promoveert. Trainer Wim De Decker was zondag alvast in de wolken.

“We hebben vanaf minuut 1 laten zien wat we wilden doen: scoren. We hebben voldoende kansen gekregen om op voorsprong te komen, maar die lieten die in het begin van de wedstrijd liggen”, aldus De Decker na de match.

“Het leek eventjes weer zo'n avond te worden waarop het niet mocht zijn. De bal wou er maar niet in gaan… Toen het publiek tien minuten voor tijd te horen kreeg dat het 1-1 werd in Lierse, kregen we vleugels en scoorden we dan toch nog.”

"Dit verdienen de spelers. Ik ben trots op mijn groep" - Wim De Decker

“Dit verdienen de spelers absoluut. Ze hebben hier keihard voor gewerkt en ik ben enorm trots op mijn groep. Het is Zuur voor Lierse na een goed seizoen, maar dat is voetbal. Voor ons lijkt het wel een sprookje! Het zou fantastisch zijn om deze club terug naar 1A te brengen.”