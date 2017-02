Nog één onduidelijkheid straks bij Antwerp: wie is volgend seizoen coach?

Foto: © Photonews

Deze namiddag is er duidelijkheid in 1B: dan weten we of Lierse of Antwerp de finale speelt. Bij The Great Old is er wel nog een onduidelijkheid: blijft Wim De Decker er coach?

De Decker gaat er vanuit: "Ik ben altijd zo gefocust geweest op het einde van dit periodekampioenschap dat ik nog niet heb nagedacht over wat een bepaalde afloop voor mij persoonlijk zou betekenen. Mijn contract loopt af. De club geeft aan dat ze met me verder wil, maar er is nog niet diepgaand over gesproken", zegt hij in Gazet van Antwerpen.

De Decker is wel enorm populair bij de fans en de spelers. Zijn lot zou in zijn eigen handen liggen. Indien hij toezegt, blijft hij gewoon aan het roer staan.