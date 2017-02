Ferrera meer dan tevreden met een punt: "14 jaar geleden was deze club nog in faillissement"

Voor Yannick Ferrera was het een geslaagde terugkeer naar Sclessin. De coach pakte met KV Mechelen een verdienstelijk punt en blijft zo met zijn team in de running voor play-off 1.

"Met een punt kunnen we zeker leven", aldus de Mechelen-coach. "We kwamen net voor de rust op gelijke hoogte. Dat was een ideaal moment. Vijf minuten na de pauze kwamen we op voorsprong, toen dachten we dat we hier zeker iets konden rapen. Maar bij 2-2 was het moeilijk. Met een tikkeltje geluk hebben we toch een punt gepakt."

KV Mechelen kwam moeilijk aan kansen, maar daar zag Ferrera een oorzaak voor. "Er waren veel emoties, het stadion, we speelden uit en Standard blijft natuurlijk een topclub. Er was dus wat spanning en de spelers speelden met de handrem op. Wij blijven 'maar' Mechelen. 14 jaar geleden was deze club nog in faillissement", zegt Ferrera.

"Veel ploegen uit de G5 zijn tevreden met een punt op Standard" - Yannick Ferrera

Nu wachten er met een thuismatch tegen Anderlecht en een verplaatsing naar Gent twee moeilijke confrontaties. "Pas binnen twee weken kan ik zeggen of hier een punt pakken genoeg was. Maar veel ploegen uit de G5 zijn tevreden met een punt op Standard."

Voor Ferrera was het dus een mooie terugkeer naar Luik. "Wat hier gebeurd is, is gebeurd. Ik voer nu een strijd met KV Mechelen. En dat is een prachtige strijd die we beleven. Hopelijk kunnen we dus mooi eindigen", besluit de coach.