El Ghanassy zal het mogen uitleggen na wangedrag bij vroegtijdige wissel: "Ik denk dat hij weet hoe laat het is"

Foto: © photonews

Yassine El Ghanassy was zaterdag not amused toen hij iets voorbij het uur naar de kant moest. De winger liet zijn frustratie blijken, schopte een flesje water wild omver en zocht ziedend de kleedkamers op.

Als een van eerste Oostendenaren wandelde El Ghanassy na afloop weer naar buiten. "Ik was gefrustreerd omdat ik vond dat ik in de match zat", legde de Belgische Marokkaan uit.

"Of dit blijft hangen? Neen, dit is uitgeklaard. De coach zei me dat ik een douche moest pakken om te kalmeren. Voor het overige moeten we hier niet meer aan denken."

Als trainer kan je zulke reacties niet tolereren - Yves Vanderhaeghe

Toch ging Vanderhaeghe er minder licht over. "Yassine heeft zijn excuses nog niet aangeboden, maar stopte zich weg achter zijn pet en kap. Ik denk dat hij weet hoe laat het is. Als trainer kan je zulke reacties niet tolereren."

"Ik vond het erover. Het is beter dat hij op zo'n moment bezint in de kleedkamer. Want de mensen die invielen, hebben het veel beter gedaan."