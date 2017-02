Anderlecht maakt lastige verplaatsing naar Mechelen zonder man in supervorm Tielemans: "Ik moet slimmer zijn"

Youri Tielemans was tegen KRC Genk alweer dé uitblinker bij Anderlecht. De youngster van paars-wit scoorde op fantastische wijze de 2-0, maar liep ook ook tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan na een fout op Alejandro Pozuelo.

En dus mist de 19-jarige Tielemans volgende week zaterdag de verplaatsing naar KV Mechelen, maar kan hij wel met een schone lei zich opmaken voor play-off 1.

"De gele kaart was terecht", vond Tielemans. "Ik kwam te laat. Op zo'n moment moet ik slimmer zijn." De afwezigheid van Tielemans is een serieuze aderlating voor paars-wit. De middenvelder die in de vorm van zijn leven zit, scoorde in de Jupiler Pro League al elf keer en gaf acht assists."