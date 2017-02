Ibrahimovic (wie anders?) schenkt Manchester United van Mourinho tweede prijs van het seizoen

Het zag er eventjes benard uit voor Manchester United, maar uiteindelijk is de Engelse recordkampioen er zondagavond toch in geslaagd om zijn tweede prijs van het seizoen in de wacht te slepen.

Manchester United nam het in de finale van de League Cup op tegen subtopper Southampton. Dankzij doelpunten van Ibrahimovic en Lingard zaten The Red Devils na 38 minuten spelen in een zetel. Maar… Een doelpunt van Gabbiadini in de slotseconden van de eerste helft gooide toch wat roet in het eten.

Vlak na de pauze kreeg United een ijskoude douche. Gabbiadini prikte de gelijkmaker tegen de touwen en plots waren de mannen van Mourinho hun bonus van maar liefst twee doelpunten hélemaal kwijt. Verlengingen leken in de maak, tot Ibrahimovic in minuut 87 voor de verlossing zorgde met een rake kopbal.

Tweede prijs van het seizoen

3-2 en na de Community Shield aan het begin van het seizoen, de tweede prijs van het seizoen voor het Manchester United van Mourinho. Voegt United er over enkele maanden ook nog een Europa League aan toe?