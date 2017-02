Anderlecht-verdediging staat pal: "De nul houden, dat is voor mij het allerbelangrijkste"

Foto: © photonews

Hij zal waarschijnlijk nooit helemaal de twijfels kunnen wegspelen, maar Bram Nuytinck is de voorbije weken sterk bezig bij Anderlecht. Ook tegen Genk was hij op geen fout te betrappen.

Nuytinck is zo'n jongen die veel wedstrijden nodig heeft om zijn beste niveau te halen. Als hij sporadisch speelt, gaat het altijd minder. Maar de laatste tijd grossieren de paars-witten in 'clean sheets'. "Kijk, voor mij is die nul houden het allerbelangrijkste. Natuurlijk wil je dat je team scoort, maar als verdediger is het fijn om geen goals te pakken. Dat staat altijd goed", vertelde hij met een knipoog.

De Nederlander weet waaraan het ligt. "Het gaat gewoon heel goed met het team. Ten opzichte van de voorbije jaren willen we meer voor elkaar vechten. Er staat een team! En daar profiteer ik persoonlijk ook van. Ik ben best tevreden met hoe ik nu speel ja."