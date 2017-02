De beste speler met wie Nuytinck al samenspeelde? "Ja, Tielemans, samen met..."

Het is de grote Youri Tielemans-show aan het worden sinds Nieuwjaar. De 19-jarige middenvelder scoort de ene wondergoal na de andere. Moest hij dit een heel jaar kunnen doortrekken, zou hij de Gouden Schoen gewoon kunnen gaan ophalen. Bram Nuytinck stond ook met bewondering te kijken.

"Youri, bizar hé", schudde hij ongeloofwaardig het hoofd. "Na vorige week had niemand gedacht dat het nog beter kon en dan schudt hij nog zo'n wereldgoal uit zijn schoenen. Wat een talent! Waarom hij nu zo goed is? Dat heeft ook veel met het team te maken. Ik blijf het herhalen: de vorige jaren waren we niet zo hecht, nu wil iedereen die extra stap voor elkaar zetten..."

Nuytinck beseft ook dat Tielemans volgend seizoen meer dan waarschijnlijk weg is. "Kun je dat de keerzijde van de medaille noemen? Bij Anderlecht is het toch de bedoeling om jonge spelers op te leiden. Ja, je verliest ze dan wel, maar je krijgt er heel veel geld voor."

Hij zag het ook allemaal sneller

En Nuytinck zag nu wel al heel wat spelers passeren. Wie is nu de beste. "Ja, Youri, maar... (twijfelt) Ik zet hem op gelijke hoogte met Biglia. Dat die zo geen goals scoorde? Ja, dat was jullie kritiek meestal, maar als je met die man samenspeelde... Zalig! Die zag het ook allemaal sneller dan iemand anders", besloot de Nederlander.