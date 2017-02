Ook een keerzijde aan 'Mazzu-time': "Weinig overschot tegen de kleinere ploegen"

Charleroi pakte zaterdagavond al voor de achtste keer belangrijke punten in de slotfase. De Karolo's hebben het intussen al over 'Mazzu-time'.

"Felice Mazzu is met zijn spelersgroep nu al bijna zeker zijn van play-off 1, met veel minder middelen en kwaliteit dan Gent, Genk en Standard. Dat is knap", zei radiocommentator Peter Vandenbempt op Radio 1.

"Er is natuurlijk ook een keerzijde. Dat Charleroi 'Mazzu-time' nodig heeft tegen STVV, Waasland-Beveren en Westerlo, betekent dat ze niet veel overschot hebben en dat ze straks in play-off I 'Mazzu-time' misschien niet meer gaan halen en misschien heel weinig punten gaan pakken. Dat hebben we toch al een paar keer gezien in het verleden. Ploegen die een heel seizoen moeten wroeten om in de top zes te geraken, die zijn vaker niet meer competitief in Play-off I. Dat was vorig seizoen ook het geval bij Zulte Waregem en KV Oostende", aldus Vandenbempt.