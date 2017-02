Mulder veroordeelt: "Als je dit op straat doet, buiten dat domme voetbalveld, dan moet je naar de gevangenis"

Foto: © photonews

In de onwaarschijnlijke terugwedstrijd van Gent tegen Tottenham kreeg Brecht Dejaegere het zwaar te verduren. De fout van Dele Alli - die resulteerde in een rode kaart - was er echt helemaal over. Dat vonden ook de analisten in Extra Time.

'Moet Dele Alli vijf speeldagen geschorst worden voor zijn fout op Dejaegere?,' was een van de eerste vragen. Jan Mulder antwoordde zonder twijfelen "Zeven!", voor Marc Degryse was de voorgestelde vijf voldoende.

Mulder begreep echt niet dat Dele Alli er nog zo gemakkelijk vanaf kwam, ondanks de rode kaart. "Als je dit op straat doet, buiten dat domme voetbalveld, dan moet je naar de gevangenis. Dat zijn bewust mensonterende overtredingen." Ook Filip Joos ging erin mee. “Na de rust was de assistent van Pochettino druk aan het zetten bij de vierde scheids over die fout. Hoe is dat nu mogelijk,” zei de analist vol verbazing.

Hieronder zijn de beelden van de fout, er bestaat weinig twijfel dat dit een rode kaart was.