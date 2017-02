Man die werd gereanimeerd tijdens wedstrijd van OH Leuven is stabiel

De man die tijdens de thuiswedstrijd van OH Leuven tegen Union gereanimeerd werd, is stabiel. In tegenstelling tot wat overal eerst werd geschreven, is de man dus niet overleden.

De 58-jarige man stuikte in het begin van de wedstrijd in elkaar. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en startten de reanimatie. De man reageerde daar positief op, maar werd toch in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. In het ziekenhuis reageerde de man opnieuw op prikkels en is nu stabiel.



"We volgen de situatie van de man op en wensen hem veel beterschap", schrijft OH Leuven op de clubwebsite. Ook de redactie van Voetbalkrant wenst de man een spoedig herstel.