Groot talent ontbolstert bij AA Gent: "Zulke spelers kom je maar één keer om de zoveel jaar tegen"

Foto: © Photonews

KAA Gent maakte de voorbije jaren een serieuze inhaalbeweging tegenover rechtstreekse concurrenten als Club Brugge, RSC Anderlecht, KRC Genk en Standard. De club uit de Arteveldestad zet steeds meer in op de eigen jeugd, en dat begint zo stilaan zijn vruchten af te werpen.

Hein Vanhaezebrouck haalde vlak voor de winterstop niet voor niets twee getalenteerde 'snotneuzen' bij de A-kern. Het was niet om de hoop te vullen… Neen, Vanhaezebrouck – en bij uitbreiding de volledige club – geloofde in Thibault De Smet (18) en Louis Verstraete (17).

En kijk eens aan: nog geen twee maanden later hebben beide jonkies al minuten bij het eerste elftal achter hun naam staan. Op Wembley, tijdens het Europa Leagueduel tegen Tottenham Hotspur, mocht Louis Verstraete een dik halfuur meespelen. De jongeling deed het voortreffelijk. Dat zag ook Frédéric Dupré, trainer van de Gentse U19.

"Verstraete mocht de U19 overslaan en ruilde de beloften na een half seizoen in voor de A-kern" - Frédéric Dupré

“Zulke spelers kom je maar één keer om de zoveel jaar tegen”, zegt Dupré in een gesprek met Voetbalkrant.com over de nog steeds maar 17-jarige Verstraete. “Louis was vorig jaar bij de U17 al zó sterk aan het spelen, dat er werd beslist dat hij de U19 mocht overslaan en meteen mocht aansluiten bij de beloften.”

“Normaal gezien ging ik hem dit seizoen onder mijn hoede hebben bij de U19, maar dat is er dus niet van gekomen. (lacht) Al is dat niet meer dan normaal, hoor. Als je ziet dat Hein Vanhaezebrouck hem na amper een half seizoen bij de beloften opnam in de A-kern, zegt dat meer dan genoeg over het talent van Verstraete.”

Box-to-boxmiddenvelder

De term vervaagde doorheen de jaren, maar Dupré ziet in Verstraete een ideale box-to-boxmiddenvelder. “Louis is geen middenvelder die louter defensief is ingesteld, maar tegelijkertijd ook niet iemand die enkel en alleen aan aanvallen denkt. Het is eerder een nummer 8, een box-to-boxmiddenvelder. Hij is amper 17, maar is groot en sterk en beschikt over veel volume.”

Dat de jonkie reeds op jonge leeftijd een échte vent is, springt meteen in het oog. “Dit seizoen spelen er heel wat jongens in mijn ploeg die vorig jaar nog samenspeelden met Louis. Maar niemand van hen is nu al even groot en sterk als Verstraete. Hij beschikt – op zijn leeftijd – over een uitzonderlijke dosis power”, merkt Dupré op.

"Verstraete beschikt over een voorbeeldige mentaliteit. Een grote kwaliteit" - Frédéric Dupré

Naast zijn voetballende kwaliteiten, beschikt het jonge talent van Gent ook over een andere grote troef. “Bovendien heeft Louis ook een voorbeeldige mentaliteit. We beschikken bij Gent nog over andere grote talenten, maar zij hebben misschien niet meteen zo'n goede mentaliteit als Louis”, benadrukt Dupré.

“Het is een echte winnaar en zijn mentaliteit is zonder twijfel één van zijn grootste kwaliteiten. Pas op: die jongen kan ook goed voetballen, hé. Anders geraak je op dit niveau niet bij de A-kern. Zonder extra druk op Louis’ schouders te willen leggen: dit is een jongen die op termijn in de ploeg moet staan bij AA Gent.”