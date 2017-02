Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Schils na vuile tackle op Omolo

Foto: © photonews

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vandaag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en 300 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor Mathias Schils.

Schils werd in de eerste helft van de met 1-0 verloren match op het veld van Antwerp met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Kevin Van Damme. De middenvelder van de rode lantaarn kwam te laat en plantte zijn studs op het been van Johanna Omolo.



Indien Lommel United de vordering aanvaardt, mist Schils de eerste twee wedstrijden van de play-downs, waarin de Limburgers met Tubeke, Cercle Brugge en OH Leuven strijden voor het behoud in 1B.