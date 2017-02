Tal van klasbakken in België, maar daarom houdt Lokeren-aanvaller Martin een speciale herinnering over aan Jell Van Damme

Foto: © photonews

De Jupiler Pro League mag dan wel de opstap zijn naar een hoger aangeschreven competitie, toch passeerden in ons land de jongste seizoenen heel wat goede voetballers. Dat vindt ook Lokeren-aanvaller Gary Martin.

De Engelsman die tijdens de winter neerstreek op Daknam, heeft zo zijn favoriete Belgische voetballer. "Jullie hebben veel klasbakken, maar ik heb een speciale herinnering aan Jelle Van Damme", vertelt Martin in Fan!.

Bliksemschichten Mpoku en Batshuayi

"In 2013 speelde ik met KR uit IJsland Europees tegen Standard. Voor de match kregen we een video te zien van hun wedstrijd tegen Gent, die ze met 7-0 hadden gewonnen. Die Mpoku en Batshuayi leken wel bliksemschichten. Man, we hadden echt schrik!"

"Over twee matchen verloren we met 2-6, maar ik kreeg wél het shirt van Van Damme, daar was ik best fier op. Jelle, als je nog eens een LA Galaxy-exemplaar op overschot hebt?" (lacht)