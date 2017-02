Zlatan moest overtuigd worden om bij Manchester United te spelen: "Maar toen hij belde, was het direct rond"

Zlatan Ibrahimovic is een fenomeen, dat weten we al langer. Zijn impact bij Manchester United was direct voelbaar. Zeven maanden na zijn aankomst heeft hij al twee prijzen op zak. Zondag won hij nog de EFL Cup na winst in de finale tegen Southampton.

In de vroege dagen van zijn carrière keek Zlatan minachtend neer op de Premier League, maar uiteindelijk kon hij toch overhaald worden. "Zelfs mijn kinderen wilden me bij Manchester United zien spelen, ik zat met mijn gedachten ergens anders. Toen belde José. Ik heb een speciale relatie met hem”, aldus Ibrahimovic bij Sky Sports.

"Toen hij belde, was het eigenlijk al direct rond. Ik voel me als een beest, als een leeuw. Iedereen die me kent, weet dat ik hard train. Ik ben in vorm. Ieder seizoen heb ik een doel. Of ik hier volgend seizoen nog speel? We zullen zien wat er gebeurt."