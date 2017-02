Antwerp-doelman: "De frustratie van de voorbije maanden en de gemiste kans van vorig jaar is eruit"

Foto: © Voetbalkrant.com

Ongeziene taferelen in 1B zondag! Lierse gaf een voorsprong uit handen en Antwerp kon in de slotminuten toch nog de drie punten pakken vanop de stip. Antwerp-doelman Kevin Debaty was vanzelfsprekend door het dolle heen.

Het leek na de gemiste kans van vorig jaar opnieuw niets te worden voor The Great Old, maar nu kunnen ze eindelijk toch de promotie naar de Jupiler Pro League waarmaken. Mits winst tegen Roeselare, niet te vergeten.

"Wat een scenario. Mooier kon het niet," glunderde doelman Debaty na de match. "We moeten onze voeten op de grond houden... maar eerst feesten nu." Nadat het steeds 'net niet' was, lukte het dan toch voor Antwerp. "Ik had geen werk vandaag, maar ik ben supertevreden natuurlijk. De frustratie van de voorbije maanden en de gemiste kans van vorig jaar is eruit. Nu nog 2 matchen knallen en dan naar 1a," blikt de goalie vooruit op de barragematchen tegen Roeselare.