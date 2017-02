Trossard had een heel pijnlijke conclusie: "Het ontbrak ons aan mentaliteit"

Foto: © photonews

Leandro Trossard kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd in Anderlecht. Bij de rust werd hij dan ook aan de kant gelaten: "Kleine liesproblemen", zei hij zelf. Maar de aanvaller nam ook geen blad voor de mond.

Trossard zag immers waar het verkeerd liep. En dat was toch opmerkelijk aangezien de Limburgers weinig andere keuzes hadden dan winnen. "De eindpass ontbrak, maar ook de mentaliteit", zei hij achteraf. "We moesten meer een over-mijn-lijk-mentaliteit gehad hebben, maar dat ontbrak wat. We hadden meer moeten vechten in plaats van het zo mooi proberen doen. Dat moet er echt meer inkomen."

Nu heeft Genk nog twee partijen, maar moet het rekenen op serieuze misstappen van KV Mechelen én Gent. "Nu hang je van veel andere factoren af", knikte Trossard. "Dit was een heel belangrijke match, maar we werden koud gepakt op een stilstaande fase. En dan die goal van Youri... Ja, het was vooraf doorgesproken dat we hem niet te veel ruimte mochten geven."