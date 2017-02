Aangeslagen Eric Van Meir grijpt met Lierse opnieuw naast periodetitel: "Dit gaat nog lang blijven nazinderen"

Foto: © photonews

Lierse heeft het (opnieuw) niet gehaald. Net als in de eerste periode verspeelden de Pallieters in de laatste wedstrijd van tweede periode de leidersplaats. Ook volgend seizoen zal er op het Lisp dus geen eersteklassevoetbal te zien zijn.

"Het is heel moeilijk om woorden te zoeken voor dit scenario", zegt een aangeslagen Eric Van Meir in Gazet van Antwerpen. "Al moeten we enkel en alleen in eigen boezem kijken. We verloren punten op momenten dat het niet mag en dat gebeurde nu opnieuw tegen Roeselare. Ook al krijg je kansen zat op de bevrijdende 2-0 en dan heb je de periodetitel binnen. Het feit dat die goal niet valt, zal best wel zijn redenen hebben."

"Het was een speciale match, maar omgaan met druk en je moment kiezen om te scoren en een prijs te pakken kan je niet leren op training", aldus de Lierse-coach. "Daar is maturiteit voor nodig. We hebben de jongste ploeg uit 1B en die statistiek heeft twee kanten. Dat betekent dat deze groep nog een behoorlijke groeimarge heeft, maar tegelijk is het misschien de reden waarom we het nu niet hebben gehaald. Deze match zal alleszins nog heel lang blijven nazinderen."