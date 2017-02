De regelmaat van Lierse wordt niet beloond: "Systeem in België is bedacht om losers te bevoordelen"

Foto: © photonews

Lierse heeft het niet gehaald. Roeselare en Antwerp spelen de promotiefinale in 1B. In het algemene klassement prijken de Pallieters wel bovenaan, maar die constante lijn telt niet in het systeem van 1B.

Raf Willems, auteur van talloze voetbalboeken, vindt het systeem in 1B ronduit belachelijk. "In 1B is het systeem een aanfluiting van de voetbaltraditie en het rechtvaardigheidsgevoel van iedere echte voetballiefhebber. Er is maar één ploeg die verdient te promoveren en dat is niet Roeselare of Antwerp, maar Lierse dat veruit de meeste punten behaalde", schrijft Willems op De Witte Duivel.

"1B is de enige competitie in Europa waar je maar een half seizoen moet presteren. De andere helft mag je er rustig met je klak naar gooien. Regelmaat wordt bestraft, terwijl dit de essentie is van een voetbalseizoen. Zowel 1A als 1B is bedacht om losers te bevoordelen", besluit hij.