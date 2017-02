VIDEO: Fellaini praat over terugkeer naar Standard: "Why not?"

Marouane Fellaini is aan zijn vierde seizoen bij Man United bezig. De Rode Duivel blijft echter ook zijn ex-club Standard op de voet volgen. Hij sluit een terugkeer niet uit.

Marouane Fellaini houdt zijn ex-club Standard nog in de gaten, zo vertelt hij in een reportage van Eleven Sports. "Die tifo was hun beste tot nu toe. Het zijn fantastische fans. Ze geven alles voor het voetbal. Ik vind dat ze een betere ploeg verdienen. Ik heb daar een geweldige periode gekend."

"Een terugkeer? Waarom niet. Als het project me aanstaat, de juiste spelers er zijn en we meedoen om de titel te winnen, dan zal ik het overwegen. Ik heb hier nog een contract voor een jaar en ik voel me hier nog goed."

Bekijk hieronder de volledige reportage van Eleven Sports: