"Ze spelen heel goed voetbal. Het beste in België"

De reguliere competitie loopt op zijn laatste benen en de start van play-off 1 nadert met rasse schreden. Het belooft best nog spannend te worden in de Jupiler Pro League, zeker voor de ploegen die zich nog moeten verzekeren van een plaats in play-off 1.

KAA Gent is zo’n ploeg. De Buffalo’s staan na een overwinning tegen Moeskroen zevende, op één punt van de nummer zes KV Mechelen. Het wordt voor Gent nog knokken om bij de eerste zes te geraken, maar de kwaliteit is in de Arteveldestad zeker en vast aanwezig.

“Mijn analyse van deze wedstrijd is simpel en kort: de beste ploeg heeft gewonnen”, aldus Rednic na de 3-1-nederlaag in de Ghelamco Arena. “We hebben geprobeerd om Gent onder druk te zetten en zijn goed begonnen aan beide helften.”

“Al voelde ik na het vroege openingsdoelpunt van Gent, dat het moeilijk zou worden. Gent nam de match in handen, liet de bal goed rondgaan en speelde gewoon heel goed voetbal. Wat mij betreft speelt dit Gent het beste voetbal in België.”