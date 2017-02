Meunier is nog niet gerust over Barcelona: "Desondanks de voorsprong gaan we ervoor moeten werken"

Foto: © photonews

De heenwedstrijd in de Champions League tussen Paris Saint-German en Barcelona werd heel overtuigend gewonnen door de Fransen met 4-0. Thomas Meunier weet echter dat de volgende ronde nog niet 100% binnen is.

"We moeten ons gewoon kwalificeren. Veel meer kan ik daar niet over kwijt. We staan vier doelpunten voor en dat moet voldoende zijn tegen Barcelona of een andere tegenstander. Maar desondanks de voorsprong gaan we ervoor moeten werken. We hebben de kwaliteit om ons te kwalificeren. Dat is iets wat zeker is," aldus Meunier bij Footmercato.

De huidige vorm speelt een rol

In Barcelona geloven ze er alleszins nog in, ondanks de mindere vorm. Verdediger Gerard Pique zei onlangs nog tijdens een persconferentie: "In de Champions League nodig ik iedereen uit in Nou Camp, want anders missen ze wellicht onze comeback." PSG verkeert - in tegenstelling tot Barça- in bloedvorm. Afgelopen weekend wonnen de Parijzenaars Le Classique tegen Marseille met een knallende 1-5.