Van Holsbeeck en Weiler niet op dezelfde golflengte: "Ik ben ertegen"

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck heeft vorige week nog een vurig pleidooi gehouden voor maandagvoetbal voor Belgische ploegen die Europees spelen. Maar blijkbaar zit zijn coach niet op dezelfde golflengte...

Herman Van Holsbeeck wil meer rust voor de ploegen die Europees spelen om zo niet te moeten kiezen tussen de vaderlandse en de internationale scène. Maar René Weiler heeft daar een ander idee over. "Daar heb ik een andere mening over", zei Weiler eerlijk.

"In Duitsland was ik er ook al geen fan van en het publiek en de spelers evenmin", vervolgde hij. "Dat is echter geen beslissing voor de trainer, er speelt zoveel mee zoals de media en de financiële aspecten. Ik ben ertegen, maar als het zo is, zal ik dat aanvaarden."