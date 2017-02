Manager Lukaku heeft nieuws te melden: "Het is voor 99,99999 procent rond"

Foto: © Photonews

Er is al veel gezegd en geschreven over een transfer van Romelu Lukaku. Maar de kans bestaat dat hij gewoon bij Everton blijft. Mino Raiola, zijn manager, is alvast zeker dat hij een nieuw contract bij de Toffees gaat tekenen, maar zoveel wil dat nu ook niet zeggen.

De onderhandelingen lopen al een poosje, maar volgens Raiola gaat het niet lang meer duren voor Lukaku zijn handtekening zet. Hij zal een meerjarig contract tekenen bij Everton. "Het is voor 99,9999999 procent rond", aldus Raoila bij Talk Sport. "We gaan een langer contract tekenen, dat is zeker de bedoeling."

"In voetbal betekenen contracten ook niet dat je die tot het einde uitzit, maar er zijn altijd twee partijen in de deal. Als iedereen denkt dat het beter is om verder te gaan, zal dat gebeuren op dat moment. Maar op dit moment gaat Romelu tekenen bij Everton."