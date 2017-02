Lukaku evenaart clubrecord bij Everton en is opnieuw topschutter in de Premier League: "Heb vertrouwen in mijn kwaliteiten"

Romelu Lukaku maakte dit weekend zijn 60ste doelpunt voor Everton. Dat is een evenaring van het clubrecord van Duncan Ferguson, die er nu assistent-trainer is. Lukaku is ook opnieuw medetopschutter in de Premier League.

Met zijn 60ste doelpunt voor Everton komt Romelu Lukaku op 17 treffers dit seizoen. Evenveel als Harry Kane en Alexis Sanchez. Maar de Rode Duivel is naar eigen zeggen niet veel bezig met records. "De mensen vertellen me er wel over als ik dicht bij een record kom, maar het belangrijkste voor mij is mijn ploegmakkers helpen en wedstrijden winnen."

"Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet dat ik gevaarlijk kan zijn in gelijk welke wedstrijd. Ik wil een zo compleet mogelijke speler worden en dat kan alleen door hard te werken. Uiteraard heb ik de ambitie om topschutter te worden. Ik ben een spits en wil dus zoveel mogelijk doelpunten maken. Maar het belangrijkste blijft uiteraard wedstrijden winnen. Als je te veel naar je eigen statistieken kijkt, dan gaat het mis", weet Lukaku.