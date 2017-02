Sarah Wijnants vervangt Laura De Neve in Cyprus

Foto: © Louis Evrard

Het laatste speelweekend voor de Cyprus Cup heeft nog een slachtoffer gemaakt. En dus is er een vervangster mee naar het Zuid-Europese eiland getrokken.

In de match van Anderlecht van afgelopen weekend tegen OH Leuven blesseerde Laura De Neve zich. Ze liep hierbij een spierscheurtje op en moet zo de Algarve Cup missen.

Sarah Wijnants is in de plaats gekomen en zo een van de 24 namen die naar Cyprus is getrokken. De Flames zijn op maandag vertrokken en kwamen 's middags al in Larnaca aan.