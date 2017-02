Tielemans doet Van Binst aan iemand denken: "Tielemans? Dat is de Ludo Coeck van deze tijd, al heeft hij wel nog werk"

Foto: © photonews

De laatste tijd is het genieten telkens Youri Tielemans aanlegt vanop afstand. De man met het beste afstandsschot in België wordt vergeleken met de allerbesten. En met één van die toppers speelde Gille Van Binst nog samen.

De goals van Tielemans gaan de wereld rond en wekken overal bewondering op, ook bij Van Binst. De voormalige rechtsachter speelde tijdens zijn carrière ook wel samen met enkele sierlijke middenvelder, zelfs met eentje met een vergelijkbare trap. "Ja, je kan hem vergelijken met Ludo Coeck", aldus Van Binst.

Coeck had eveneens een verschroeiend schot in zijn voeten, maar overleed veel te vroeg op 30-jarige leeftijd in een auto-ongeval. "Ludo kon het ook met links of rechts, het maakte hem niet uit", herinnert Van Binst zich. "Maar Ludo was verdedigend en met het hoofd nog iets beter. Maar Tielemans is nog jong, hij kan daar allemaal nog aan werken."

Voor Van Binst moet Tielemans nog twee-drie jaar in Anderlecht blijven.

Tielemans lijkt zijn laatste maanden in België te vertoeven, maar voor Van Binst is het buitenland te vroeg. "Ik ben van de oude stempel hé. Moest hij nu nog twee-drie jaar blijven... Het zou beter zijn voor hem. Maar ja, het geld zal wel primeren op het einde van het seizoen. Zowel voor hem als voor Anderlecht", zucht het icoon van paars-wit.

"Hij heeft dit seizoen wel heel wat progressie gemaakt, dat zie je ook aan zijn statistieken. Maar er zijn nog veel dingen waar hij moet aan werken. Voor mij is het te vroeg om te vertrekken. Hopelijk beklaagt hij zich dat later niet..."