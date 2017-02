VIDEO: Youri Tielemans krijgt prijs van 25 miljoen euro op het hoofd geplakt, maar over het Kanaal doet de naam van het Anderlecht-talent (nog) geen belletje rinkelen

Foto: © photonews

Youri Tielemans ging vorig weekend de wereld rond door in een en dezelfde wedstrijd het leer twee keer op fenomenale wijze, eerst met rechts en dan met links, in doel te poeieren. Twee goals die de waarde van het 19-jarige goudhaantje nog wat opdreven.

Een transfer tijdens de zomermercato wenkt en Anderlecht wil groot geld verdienen met zijn jeugdproduct. Op het hoofd van Tielemans wordt een prijs van circa 25 miljoen euro geplakt, maar hoe bekend is de Rode Duivel over het Kanaal?

Voetbalkrant.com liet op King's Cross Square in hartje Londen een foto van Tielemans zien aan enkele Britse voetbalfans. Maar wat bleek. Hoewel de youngster tot een van de grootste talenten in Europa behoort, doet zijn naam in Engeland nog geen belletje rinkelen. De Leeuwenaar zal nog enkele keren moeten uitpakken als in de Versluys Arena om meer naambekendheid te krijgen.