Zaak rond patrimoniumoverdracht blijft voor beroering zorgen, brengt Cercle Brugge promotiekansen Antwerp in gevaar?

Foto: © Mark Wijnants

Roeselare en Antwerp strijden de komende twee weken wie promoveert naar de Jupiler Pro League. Toch blijven de extrasportieve zaken rond de Great Old voor onrust zorgen.

Enkele weken geleden ontdekte Union Saint-Gilloise dat niet de juiste procedures werden gevolgd bij de patrimonium overdracht van Antwerp. (Daar leest u HIER meer over)

De zaak zou voor licentieproblemen kunnen zorgen en een eventuele promotie in de war sturen. Bij reeksgenoot Cercle Brugge gaat men alvast actie ondernemen.

Onderzoek naar eventuele gevolgen

"Wij vingen op dat er een en ander aan de hand is wat niet zonder gevolgen zou kunnen blijven. Dus onderzoeken wij nu die eventuele gevolgen.", vertelt voorzitter van de Vereniging Frans Schotte in Sport/Voetbalmagazine. "Daarna bekijken we wat we moeten doen."