Day Of Flameship NextGen aan de arbeid in slechte omstandigheden

Foto: © Leo Stolck

Maandag was er de Day Of Flameship NextGen voor de flames van de toekomst. De U14 ging aan de slag in Tubeke en moest een strijd aangaan met de elementen.

De Day Of Flameship NextGen was een nationale detectietraining voor de U14 waar mogelijk de toekomstige Red Flames worden ontdekt. In Tubeke was het echter ook een strijd met de elementen.

Halfweg de training gingen de hemelsluizen namelijk open voor een erg serieuze plensbui. Het mocht verder de sfeer niet drukken, want deze jonge meisjes denken aan de toekomst.

Allen willen ze de nieuwe Tessa Wullaert of Aline Zeler worden. Er is talent en het wordt steeds sneller en beter opgespeurd, het kan enkel de toekomstige generaties Flames beter maken.