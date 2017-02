Club Brugge-anvaller waarbij de fans zich afvroegen wat hij misdaan heeft, krijgt na zijn talloze goals bij de beloften weer zijn kans van Preud'homme

Foto: © Photonews

De naam Fran Brodic doet bij doorwinterde Club Brugge-fans wel een belletje rinkelen. De 20-jarige Kroaat is namelijk aan een fantastisch seizoen bezig bij de beloften van blauw-zwart.

In 21 wedstrijden scoorde hij maar liefst 27 keer en gaf hij 6 assists. (Dat leest u HIER) De Club-fans begrepen dan ook niet waarom Brodic geen kans kreeg in de hoofdmacht.

De aanvaller kon zich eerder onvoldoende in de kijker spelen, maar kreeg nu weer zijn kans van Michel Preud'homme. Brodic trainde dinsdag mee met de A-kern, meldt Het Laatste Nieuws. Over enkele maanden loopt zijn contract op Jan Breydel af. Het is nog de vraag wat de landskampioen dan met hem van plan is.