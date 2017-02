Groeten uit Larnaca: vliegen, trainen en Keo

Foto: © photonews

Woensdag openen de Belgian Red Flames hun Cyprus Cup tegen Zwitserland, de aanloop naar dat toernooi is alvast begonnen. Een vermoeiende eerste dag, zoveel is duidelijk.

Kiezen is verliezen. Terwijl uw redacteur verkoos om even uit te slapen - en van Brussel naar Larnaca te vliegen via Boekarest - moesten de Flames nog voor vier uur 's ochtends uit de veren.

Niet iedereen was even uitgeslapen, maar er waren op de luchthaven van Zaventem nog veel vermoeidere types te vinden, getuige deze foto alvast.

En daarna moest het gaan beginnen allemaal. De pees werd er meteen opgelegd bij aankomst in Cyprus, want op maandagnamiddag volgde al een trainingssessie van een uurtje.

Toch werd het trainingsuur al bij al licht gehouden, want recupereren van de zware reis hoort er op zo'n momenten ook nog zeker bij. Voor de culinaire en andere bierliefhebbers: wij waagden ons laat op de avond nog aan een plaatselijk biertje. En het moet gezegd: Keo is best ok.