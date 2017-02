Vanhaezebrouck is voorzichtig met twee centrale middenvelders: "Ze heten niet allemaal Youri Tielemans"

Foto: © photonews

KAA Gent kende zondagavond weinig problemen met rode lantaarn Moeskroen. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck maakte het zichzelf gemakkelijk door vroeg tot scorne te komen. Mede onder aanvoer van een goede Rob Schoofs won Gent uiteindelijk met 3-1.

Na afloop van de wedstrijd was Vanhaezebrouck best te spreken over de prestatie van Schoofs. Al weet de coach van De Buffalo’s dat zijn middenvelder nog stappen moet zetten. “Uiteraard moet je altijd rekening houden met de tegenstander”, stak Vanhaezebrouck van wal.

“Als je tegen Moeskroen speelt, krijg je iets meer ruimte, iets meer tijd om na te denken dan als je tegen een rechtstreekse concurrent speelt. Die ploegen gebruiken namelijk veel meer power op het middenveld, en dat is moeilijker voor Rob.”

"Iedereen wil die jongens al in de basis zien bij een Belgische topclub, maar..." - Hein Vanhaezebrouck

“In dit soort wedstrijden (tegen Moeskroen, nvdr.) moét Rob zich laten gelden. We weten allemaal dat hij goed kan voetballen. Al zeker als hij tijd krijgt. Máár… Je moet ook rekening houden met die jongen zijn leeftijd. Rob is nog steeds maar 22.”

“Tegen Tottenham is Louis (Verstraete, nvdr.) ingevallen omdat Rob niet op onze Europese lijst staat. Louis die is nog eens zoveel jonger. Iedereen wil die jongens al in de basis zien bij een Belgische topclub, maar ze moeten nog stappen zetten. Ze heten niet allemaal Youri Tielemans, hé”, besloot Hein.