Higuain en Dybala loodsen Juventus voorbij Napoli in heenwedstrijd halve finale Coppa Italia

Juventus heeft in de heenwedstrijd van de halve finale de maat genomen van Napoli. De bezoekers, zonder Dries Mertens, kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar gaven die bonus in de tweede helft nog weg.

Napoli moest in de competitie de strijd (definitief) lossen na een pijnlijke 0-2 thuisnederlaag tegen het verrassende Atalanta. Juve bouwde zo de voorsprong op de ploeg van Dries Mertens uit tot 12 punten. Maar de Napolitanen begonnen, met Dries Mertens op de bank, gretig aan hun halve finale in het Juventus Stadium.

Lorenzo Insigne zette José Callejon in de eerste helft op weg naar een 0-1 voorsprong. Het was al geleden van augustus 2015 dat de Oude Dame nog eens verloren had in het eigen stadion en in de tweede helft zette de thuisploeg dan ook orde op zaken. Dybala bracht de stand in evenwicht na een goedkope strafschop. Gonzalo 'Judas' Higuain (zie video) en opnieuw Dybala (tweede strafschop) vergrootten de voorsprong nadien tot 3-1.

Dries Mertens kwam iets na het uur zijn 'concurrent' Arkadiusz Milik aflossen in de spits, maar kon de score niet meer veranderen. De terugwedstrijd staat woensdag 5 april op het programma.